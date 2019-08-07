На виборах президента 2024 року українці голосуватимуть смартфонами

Експерт із кібербезпеки Сергій Прокопенко прокоментував заяви представників партії "Слуга народу" про те, що вибори президента 2024 відбуватимуться онлайн.

Про онлайн-вибори президента України 2024 року заявляв радник президента Михайло Федоров. Він розповів, що для проекту "The Vote" планують вжити технологію Smart-ID із використанням електронного підпису на смартфоні. Частина ключа буде зберігатися у хмарі, частина на смартфоні в додатку. Федоров заявив, що проголосувати онлайн точно можна буде на наступних президентських виборах в Україні в 2024 році, а можливо вже і на місцевих виборах 2020 року.

Сергій Прокопенко заявив, що для запровадження такого проекту існують проблеми на різних рівнях, і одна з них - це проблема з ментальністю. Більшість українців, на думку експерта, сьогодні не розуміють, що їх смартфон поступово стає їх паспортом. Багато наших громадян ще не отримали ID-картку замість паспорту, а тут іде мова про використання смартфона, в якості паспорта, додав він. Експерт також звернув увагу на велику кількість складних вірусів для смартфонів, які зможуть стати перепоною для введення такої системи.

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