На виборах обирають не кращих, вони відображають вподобання виборців: експерт пояснив, як працює система

На виборах обирають не кращих, вони відображають вподобання виборців: експерт пояснив, як працює система163Читати матеріал російською
Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів вважає, що запропонований законопроект президента Володимира Зеленського, зі зміни виборчого законодавства, був компромісним варіантом. За його словами, запропонований варіант з відкритими партійними списками на парламентських виборах не мав би шансів на проходження у Верховній Раді. Ці зміни, за словами експерта, пропонувались для того, аби мати можливість прибрати з парламенту депутатів-мажоритарників, через їхнє обрання за корупційними схемами.
Разом із тим, він наголосив на тому, що існує думка про те, що виборча система може змінити якість парламенту. За його словами, такі сподівання є марними, проте закріплені у суспільній свідомості.
Він нагадав, що сенс роботи виборчої системи полягає в тому, аби точно та збалансовано представляти виборців у законодавчому органі країни та ця система не має можливості надати преференції молодим, кращим або красивим.
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