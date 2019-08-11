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Понеділок в Україні буде спекотним: прогноз погоди на 12 серпня від ObozTV

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Новий тиждень не принесе суттєвих змін в температурному режимі. В Україні утримується спекотна погода, на півдні до +33 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 12 серпня.

На заході перемінна хмарність, опадів не прогнозують. Повітря вдень прогріється до +32 градусів, вночі на термометрах +15.

У північних областях сонячно та сухо. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +17.

На сході гарний сонячний день. Температура повітря вдень +29 градусів, вночі +15.

Понеділок в Україні буде спекотним: прогноз погоди на 12 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та у Криму найспекотніше – вдень до +33, вночі на термометрах +19 градусів. День обіцяє бути погожим.

В Центральній Україні безхмарна та суха погода. Вдень повітря прогріється до +28 градусів, вночі на термометрах +14.

У столиці трохи хмаритиме, але опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +27 градусів, вночі +17 та ясне зоряне небо.

Як писав OBOZREVATEL, погода на курортах України у серпні сприятиме гарному відпочинку. Згідно з даними Укргідрометцентру, на узбережжі морів у Херсонській, Запорізький та Одеській області вже не так спекотно, як у попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

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Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
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