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На шальках політичних терезів, або безробітні - рулять | Альо, гараж! REBOOT #282

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Голова вітчизняного Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук сигналізує.

“Цим літом на дострокових виборах до Верховної Ради України, зареєструвалося понад півтисячі безробітних українців”... Пан Разумков видав геніальну відмазку на тему, “чому він не бажає розмовляти українською” … Офіс Президента - сидить без зарплатні…

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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