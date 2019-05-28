На що Україна проміняла Чорноморський флот в 1997 році

На що Україна проміняла Чорноморський флот в 1997 році38Читати матеріал російською
Блогерка Ганна Черкаська зазначила, що до 28 травня 1997 року, коли відбулося підписання пакета документів про розподіл Чорноморського флоту між Росією і Україною, мали місце чотири зустрічі на найвищому рівні. Четверте підписання проходило у Масандрівському палаці в Криму, в квітні 1994 року, в якому брали участь тодішній президент України Леонід Кравчук та прем'єр міністр Леонід Кучма. За її словами, вони були змушені продати Чорноморський флот, вивести ядерну зброю та віддати інфраструктуру Росії. Вона наголосила, що це стало ціною за газову капітуляцію України.
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