На росТВ всплыла новая "жертва" украинизации
На российском пропагандистском телевидении снова запустили фейк о том, что в Украине якобы насильно заставляют разговаривать на украинском языке всех русскоязычных.
Поводом для этого послужило видео, на котором мужчина требует у продавщицы в киоске кофе разговаривать с клиентом на государственном языке. Ролик показали на пропагандистской программе "60 минут" телеканала "Россия 1".
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