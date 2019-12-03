На росТВ пригрозили поделить Украину

Российские пропагандисты разразились наглыми угрозами о разделении Украины и присоединении ее большей части к Российской Федерации.

Так они отреагировали на ответ украинских политиков главе нелегитимной Госдумы РФ Вячеславу Володину, который заявил о якобы возможном выходе из Украины нескольких областей. Бурная дискуссия по этому поводу разгорелась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1"

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