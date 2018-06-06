На росТВ придумали тайное оружие Украины

Российский политолог Дмитрий Соин выдал фейк о том, что во время Революции Достоинства в Украине на ее участников якобы оказывали психотронное воздействие для управления их сознанием.

Пропагандист заявил, что, по его мнению, заинтересован в этом был Запад, который мечтает разорвать связь между российским и украинским народами, принудив их к войне на Донбассе. Столь циничную попытку откреститься от агрессии Российской Федерации он сделал в эфире программы "Время покажет" на "Первом телеканале".