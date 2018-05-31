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На росТВ показали раскаяние украинского предателя перед "ДНР"

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На российском телевидении показали сюжет, где якобы пленный боец Вооруженных сил Украины, который на самом деле является дезертиром и неоднократным участником пропагандистских роликов страны-агрессора, на коленях просит прощения у террористов "ДНР" за войну на Донбассе.

Перебежчика представили как морского пехотинца Виталия Чмиля и показали его наигранное выступление в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

Особи
Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels)Володимир Путін
Об'єкти
пропагандаРосіясвітовий тероризм
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