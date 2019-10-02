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2 жовтня • оновлено в 13:57
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На окупованому Донбасі не можливо провести демократичні вибори: Андрій Магера

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Ексзаступник голови ЦВК України Андрій Магера прокоментував новину про підписання Зеленським формули Штайнмаєра.

Він заявив, що не виключає, що розпуск ЦВК відбувся саме для організації виборів в ОРДЛО. Магера висловив сумніви, що сьогодні можливо про вести вибори на окупованому Донбасі. Тим більше ті, які б відповідали українській Конституцій та українським законам, як і документам міжнародних організацій.

"Навіть саме слово "окупований" вже ріже вухо, тут елементарно постає питання, як забезпечити принцип вільних виборів, коли не буде забезпечений доступ ані українських політичних партій, ані українських ЗМІ, не буде забезпечено безпеку самих жителів відповідних територій, коли вулицями ходять озброєні люди, які не належать до державних структур. І залишаєтся питання, як забезпечити голосування внутрішньо-переміщеним особам, які вимушено покинули територію ОРДЛО. Якщо вони захочуть повернутися, то хто їм гарантуватиме там безпеку", - заявив Магера.

Він також прокоментував можливе ухвалення закону про референдум та можливість його проведення.

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Андрій Магера
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