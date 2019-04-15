На одного мешканця Донбаса на рік припадало до 9 кг токсичних речовин

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила, що попри те, що Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, і на виконання цих зобов'язань ратифікувала "Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів", згідно якого, на кожному димарі, на кожному джерелі забруднення, має бути встановлений коштом підприємств датчик, який фіксує не тільки кількість, але й якісний склад цих викидів.

За її словами, до сьогодні Мінекології не домоглося виконання від підприємств виконання цього закону.

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