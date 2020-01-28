На Карпати насувається нова рукотворне екологічне лихо

Ліс-кругляк, який масово і безконтрольно "проводився" в заповідних карпатських лісах, по мірі екологічної небезпеки, може незабаром відійти на другий план.

Якщо говорити про те, що безконтрольна вирубка лісів загрожує повенями і змінами карпатської екосистеми, то слід зауважити, що в принципі, при належній старанності і контролі з боку місцевих і державних органів влади, ситуацію можна виправити протягом одного покоління. Однак, з новою бідою впорається буде куди важче.

Гуцульське село Кваси, що в Закарпатській області, називають столицею лижного виробництва в Україні, виробництва покривав - одного з невід'ємних елементів гуцульської культури і місцем з шістнадцятьма мінеральними джерелами, яке потопає в токсичних відходах життєдіяльності людини.

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