На Харківщині згоріли люди – Київ позивається проти Москви – Компенсація за неякісне електропостачання – новини на ObozTV

Поліція відкрила кримінальне провадження через загибель матері з немовлям. У місті Куп’янськ 17-річна дівчина та її чотиримісячний син загинули у пожежі у власному будинку. Поліція відкрила справу за статтею - порушення правил пожежної безпеки.

Україна скерувала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. У Мін‘юсті кажуть – Київ вимагатиме від суду визнати, що росіяни порушили права двадцяти чотирьох українських моряків, коли напали на українські військові кораблі поблизу Керченської протоки.

Українці отримають компенсацію за неякісне електропостачання. Розмір відшкодування буде від 100 до 200 гривень для фізичних осіб. А від 200 до 600 грн – для підприємств.

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