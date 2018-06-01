На Гаваях евакуювали населення через вулкан

На Гаваях оголосили ще одну евакуацію. Причина – нові потоки лави вулкана Кілауеа.

Представники місцевої влади обійшли всі оселі, де вмовляли людей перебратися у більш безпечне місце.

Виверження вулкану тут триває уже місяць. Потоки розпеченої лави виливаються з розломів, яких вулканологи нарахували вже десятки.

Лава уже знищила понад 80 будинків та кілька автомобільних доріг.

Найбільше від вулкана постраждала туристична індустрія – кількість туристів різко зменшилася.