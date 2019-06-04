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"На эту тему мы еще не соревновались", - Остап и Дмитрий Ступки в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

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Сын и внук прославленного актера, настоящей легенды Богдана Ступки, Остап Ступка и Дмитрий Ступка в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказали Анне Буткевич о том, на что, несмотря на желание, у них не хватило смелости, чему их научил Богдан Ступка, какой бы рекорд они установили, кто из них больше зарабатывает, о чем спросили бы Бога и почему они оба мечтают побывать в Японии.

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Автор
Ганна БуткевичГанна Буткевич
Тема
Без гриму
Особи
Остап СтупкаДмитро Ступка
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