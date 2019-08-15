На думку вболівальників увагу не звертають: експерт про нового тренера ''Динамо''

Олексій Михайличенко сьогодні має бути офіційно оголошеним новим тренером ФК "Динамо" (Київ).

Він вже тренував динамівців у 2002-2004 роках. Тоді столичний клуб виграв два чемпіонати України, один Кубок та один Суперкубок України. 2004 року Ігор Суркіс звільнив Олексія Михайличенка після єврокубкової поразки турецькому Трабзонспору 1:2. На той момент михайличенка замінив Йожеф Сабо. Серед інших претендентів розглядались Олександр Заваров та Юрій Вернидуб.

Спортивний журналіст Андрій Шахов розповів про реакцію вболівальників і взагалі футбольної спільноти на поки що неофіційні заяви про призначення головним тренером київського "Динамо" Олексія Михайличенка. Він порадив дочекатись офіційних повідомлень, але підтвердив, що чутки щодо призначення Михайличенка є. Він зазначив, що не можна називати подібне призначення "старими граблями", адже зараз зовсім інші умови у футбольному світі, зовсім інша команда і сам Михайличенко значно досвідченіший ніж 15 років тому. Журналіст також заявив, що зараз склад "Динамо" об'єктивно сильніший за ті результати, які показує клуб. І Шахов дуже сподівається, що новому тренеру вдасться повернути клуб на шлях гучних перемог.

Спортивний журналіст зазначив, що кількість вболівальників "Динамо" дуже вилика. Шахов озвучив цифру в 1 млн осіб. Тому, за його словами, усім вболівальникам не вгодити, і навіть якби прийшов Моуріньйо, який зараз є вільним, були б ті, хто б висловлював невдоволення, додав експерт.

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