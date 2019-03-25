На дорогах побільшало радарів TruCam: Obozrevatel News о 12:00 від 25.03.2019

На дорогах побільшало радарів TruCam

Радарів на українських дорогах стало більше. Відсьогодні Трукамами поповнилися сімнадцять областей. Серед них – Київська, Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Харківська та Херсонська. Вцілому, кажуть у патрульній поліції України, встановлять двадцять п`ять додаткових радарів, відтепер по всій Україні їх буде сімдесят п`ять. За даними поліції, завдяки радарам склали вже 83 000 протоколів про перевищення швидкості.

Перекинувся човен із людьми

У Полтавській області шукають чотирьох людей які напередодні ввечері перекинулися на моторному човні у річці Дніпро. За словами рятувальників, компанія з п`яти людей на човні йшла до берега з острова Шаламай. Одній дівчині вдалося самостійно дістатися берега. Саме вона й повідомила рятувальників. Човен вже знайшли, проте людей там не було. Доля ще однієї дівчини та трьох хлопців поки що невідома.

Канада допомагає українській армії

Більше півсотні автівок на суму понад мільйон доларів передала Канада Військовій службі правопорядку Збройних сил. У Генеральному штабі ЗСУ кажуть, що допомогу українським армійцям надали в рамках великого проекту ООН.

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