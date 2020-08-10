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10 серпня • оновлено в 18:38
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На Донбасі буде масштабне розведення сил? Старіков назвав умову

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Якщо перемир'я на Донбасі в сьогоднішньому вигляді триватиме до кінця серпня, буде прийнято рішення про розведення сил уздовж всієї лінії розмежування.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив військовий експерт Олег Старіков. "Зараз склалася така світова кон'юнктура, вже є політична воля не тільки з українського боку, а й з боку Кремля, а також Берліна і Парижа", – зауважив він.

Експерт додав, що розведення військ, яке фактично стане виконанням першого пункту Мінських угод, бажано провести до настання холодів. "Взагалі це треба робити зараз, поки тепло, щоб можна було облаштуватися на нових позиціях", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини Obozrevatel TV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Війна на Донбасі мінські домовленості
Особа
Олег Стариков
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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