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На День Незалежності в Україні розпогодиться: прогноз на 24 серпня від ObozTV

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На День Незалежності в Україні пануватиме суха і сонячна погода.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 24 серпня.

На заході переважно сонячно, без краплини опадів. Температура повітря вдень +28 градусів, вночі +11.

У північних регіонах також сухо та ясно. Денний максимум +24 градуси, вночі на термометрах +11.

На сході день обіцяє бути погожим, опадів не прогнозують. Удень повітря прогріється до +29 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до +18.

На День Незалежності в Україні розпогодиться: прогноз на 24 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму безхмарне небо, без опадів. Температура вдень +33 градуси, вночі на термометрах +18.

У центральних областях аналогічна ситуація – за прогнозом, гарний і сонячний день. Температура повітря вдень +28 градусів, вночі +12.

А у Києві небо затягне хмарами, хоча опадів не прогнозують. Денний максимум +25, нічний мінімум +15 градусів.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які святкові заходи заплановані в найбільших містах України на День Незалежності в 2019 році.

Привітання з Днем Незалежності України можна прочитати тут.

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