На 1 гривню, вкладену у дороги, держава отримає 1,65 грн: прогноз уряду

Народний депутат України, "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань бюджету Арсеній Пушкаренко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки".

Він прокоментував плани уряду України щодо ремонту та будівництва нових доріг.

"Дороги є кровоносною системою держави. У нас зараз є міста, які майже відрізані від усіх інших через жахливу ситуацію із дорогами. А хто захоче інвестувати у такі міста? Це риторичне питання. За нашими підрахунками на кожну інвестовану у будівництво доріг гривню держава отримаю 1,65 грн", - заявив Пушкаренко.

Він також додав, що будівництво нових доріг стане проривом у інфраструктурі та економіці.

"Це помітять в інших країнах, помітять інвестори, що безумовно позитивно вплине на надходження коштів до нашої держави", - заявив народний депутат.

Пушкаренко також наголосив, що курс долара, закладений у бюджеті, відповідає дійсності і українцям не варто перейматися щодо курсу 40 грн за долар, яким лякають інші "експерти".

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