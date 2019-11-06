Музикант Орест Галицький розповів про феномен гітари у сучасному світі

Музикант Орест Галицький у прямому етері ObozTV розповів про свою творчість та співпрацю з іншими музикантами.

Він зіграв декілька своїх пісень наживо і розповів, як проходять кастинги для його кліпів.

"Я обираю дівчат сам. І головна умова - це енергетика. Я маю відчути енергетику спочатку на фото, а потім вже під час зустрічі. І, як показала практика, ті дівчата, яких я обираю по фото, вони і в реальному житті виявляються саме тим, що я шукав", - зазначив гітарист.

На його думку, у тому, що гітара стала такою популярною у світі, є певний феномен.

"Можуть бути гурти без якихось інших інструментів, але гітара присутня майже усюди. Вона є обов'язково і в гуртах, і у сольних проектах", - заявив музикант.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!