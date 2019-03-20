Можуть застосовувати репресії: правозахисниця не виключає провокацій в день голосування на Донбасі і Криму

Менеджерка з адвокації Центру прав людини Альона Луньова,коментуючи низький відсоток переселенців, що зареєструвались на виборах, зазначила, що низька електоральна активність фіксується, зокрема, через те, що до цих виборів багато людей змінили своє місце проживання.

Вона також наголосила, що окупаційні влади на Донбасі і в Криму, можуть вдатись до певних репресії, по відношенню тих, хто перетинати лінію розмежування в день голосування,аби продемонструвати світові "небажання" брати участь мешканців з тимчасово окупованих територій в українському голосуванні. А це, за її словами, також може вплинути на явку виборців.

Половина з тих, хто змінив місце голосування, це особи, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях. Але, за її словами, це не означає що всі вони є внутрішньо переміщеними особами. Луньова зазначила, що вони можуть мати зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях Криму чи на Донбасі і вони, так само,як і внутрішньо переміщені особи, мають право на участь у голосуванні, для чого їм потрібно пред'явити паспорт з реєстрацією.

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