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4 грудня • оновлено в 13:45
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Мовою Езопа або хто кого "хороводити" буде | Альо, гараж! REBOOT #333

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“Козел очолив зграю собак, постійно змінює маршрут пересування, уявляє себе ватажком”...

Такими словами починається свіженький репортаж, що вийшов в ефір на “майже провладному телеканалі”. Складається враження що ТСН, мовою Езопа на “щось таке” всім нам намагається натякнути…

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиномовные выродки, смесь животных отсюда такая речь млеющая.
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