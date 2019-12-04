Мовою Езопа або хто кого "хороводити" буде | Альо, гараж! REBOOT #333

“Козел очолив зграю собак, постійно змінює маршрут пересування, уявляє себе ватажком”...

Такими словами починається свіженький репортаж, що вийшов в ефір на “майже провладному телеканалі”. Складається враження що ТСН, мовою Езопа на “щось таке” всім нам намагається натякнути…

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал