Москва хоче прямих перемовин Києва з терористами: військовий експерт
Війсьовий експерт Дмитро Снєгірьов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Він прокоментував загострення ситуації на Донбасі та обстріли російськими окупаційними військами позицій ЗСУ.
"Це була і гра м'язами і провокація. План Москви - посадити за один стіл Київ, Луганськ та Донецьк. І останні промови Пєскова свідчать про те, що Москва намагається вивести себе з цього конфлікту і перетворити його на внутрішній громадянський конфлікт в Україні. Коли це не відбувається, вони використовують вже добре відому всім тактику - загострення на фронті", - заявив Снєгірьов.
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