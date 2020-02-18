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18 лютого • оновлено в 18:13
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Москва хоче прямих перемовин Києва з терористами: військовий експерт

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Війсьовий експерт Дмитро Снєгірьов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував загострення ситуації на Донбасі та обстріли російськими окупаційними військами позицій ЗСУ.

"Це була і гра м'язами і провокація. План Москви - посадити за один стіл Київ, Луганськ та Донецьк. І останні промови Пєскова свідчать про те, що Москва намагається вивести себе з цього конфлікту і перетворити його на внутрішній громадянський конфлікт в Україні. Коли це не відбувається, вони використовують вже добре відому всім тактику - загострення на фронті", - заявив Снєгірьов.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Дмитро Снєгирьов
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