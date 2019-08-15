Московська церква не зацікавлена в тому, щоб люди думали: заява священника ПЦУ

Московська церква не зацікавлена в тому, щоб люди думали: заява священника ПЦУ200 Читати матеріал російською
Священник ПЦУ, військовий капелан у ЗСУ Андрій Гуль розповів про ключові відмінності ПЦУ від російської православної церкви.
Він зазначив, що якщо людина приходить до церкви, вона має чітко розуміти, з якою метою вона туди іде. Такою метою можу бути спільна молитва, адже у храмі люди мольться не на самоті, а спільно із іншими парафіянами. Тобто вдягатись потрібно так, щоб не відволікати від молитви інших. Він заявив, що жінкам не обов'язково вдягати на голову хустину. Це є традицією, але якщо жінка, ідучи з роботи, має бажання помолитися, то вона може зайти до церкви і без хустини, церковні закони цього не забороняють, додав священник.
Отець Андрій зазначив, що православна церква так само, як і католицька активно цікавилась наукою і свідченням цього він назвав Києво-Могилянську Академію. яка є наступницею Київської братської школи, основою якої була саме духовна освіта.
Він заявив, що найголовнішим завданням священника є проповідь слова Божого, це те, що заповідав Христос і тому предстоятель ПЦУ Епіфаній закликає застосовувати всі можливі ресурси, у тому числі і соціальні мережі, щоб доносити слово Господнє до парафіян. І це, за словами отця Андрія є певною реформою у порівнянні із кріпостним Московським патріархатом. ПЦУ закликає людину думати і ставити собі питання на кшталт "чому?", "для чого?". А російська церква абсолютно не зацікавлена в тому, щоб парафіяни думали.
Православна церква України, за словами Гуля, покликана служити народові України, в першу чергу. Тому предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав українських сященнослужителів їхати на фронт і проповідувати слово Боже там. Багато священників відгукнулись на цю пропозицію. Це пояснює і колір вбрання отця Андрія. За його словами, на фронті всі носять одяг зеленого кольору хакі, тому і священники почали носити підрясники такого кольору. Вперше це нововведення було використане під час військового параду, щоб ідентифікувати військових капеланів.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".