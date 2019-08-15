Московська церква не зацікавлена в тому, щоб люди думали: заява священника ПЦУ

Священник ПЦУ, військовий капелан у ЗСУ Андрій Гуль розповів про ключові відмінності ПЦУ від російської православної церкви.

Він зазначив, що якщо людина приходить до церкви, вона має чітко розуміти, з якою метою вона туди іде. Такою метою можу бути спільна молитва, адже у храмі люди мольться не на самоті, а спільно із іншими парафіянами. Тобто вдягатись потрібно так, щоб не відволікати від молитви інших. Він заявив, що жінкам не обов'язково вдягати на голову хустину. Це є традицією, але якщо жінка, ідучи з роботи, має бажання помолитися, то вона може зайти до церкви і без хустини, церковні закони цього не забороняють, додав священник.

Отець Андрій зазначив, що православна церква так само, як і католицька активно цікавилась наукою і свідченням цього він назвав Києво-Могилянську Академію. яка є наступницею Київської братської школи, основою якої була саме духовна освіта.

Він заявив, що найголовнішим завданням священника є проповідь слова Божого, це те, що заповідав Христос і тому предстоятель ПЦУ Епіфаній закликає застосовувати всі можливі ресурси, у тому числі і соціальні мережі, щоб доносити слово Господнє до парафіян. І це, за словами отця Андрія є певною реформою у порівнянні із кріпостним Московським патріархатом. ПЦУ закликає людину думати і ставити собі питання на кшталт "чому?", "для чого?". А російська церква абсолютно не зацікавлена в тому, щоб парафіяни думали.

Православна церква України, за словами Гуля, покликана служити народові України, в першу чергу. Тому предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав українських сященнослужителів їхати на фронт і проповідувати слово Боже там. Багато священників відгукнулись на цю пропозицію. Це пояснює і колір вбрання отця Андрія. За його словами, на фронті всі носять одяг зеленого кольору хакі, тому і священники почали носити підрясники такого кольору. Вперше це нововведення було використане під час військового параду, щоб ідентифікувати військових капеланів.

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