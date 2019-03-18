Монетизація субсидій: після виборів всі можуть повернути назад

В Україні влада може скасувати монетизацію субсидій, якщо одержувачі таких виплат не оплачуватимуть житлово-комунальні послуги.

За словами директора департаменту Міністерства соціальної політики Віталія Музиченко, рівень оплати може змінитися через те, що в уряді не знають, чи готові наші громадяни до отримання готівкових коштів для розрахунку. За його словами, якщо платіжна дисципліна буде належна, то уряд буде рекомендувати виплату субсидій у готівковій формі.

Тому, експеримент, який вирішили провести напередодні виборів, може закінчитись відраз по закінченню цих самих виборів.

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