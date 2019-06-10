Молдавський тупик: чому парламентський конфлікт може закінчиться ізоляцією республіки

Молдавський тупик: чому парламентський конфлікт може закінчиться ізоляцією республіки101Читати матеріал російською
Керівник програми дослідження Південно-Східної Європи аналітичного центру "Українська призма" Сергій Герасимчук зазначив, що загострення політичної ситуації у Молдові призвела до того, що її розв'язання суто легальними шляхами – неможливо; суто правове вирішення ситуації, що склалася приведе у глухий кут.
Жодна зі сторін, за його словами, не може вийте з перемогою. Так, він наголосив, що лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк, контролює силові і фінансові структури, які можуть натиснути на нинішній уряд, за що буде сплачено надто високу ціну і може призвести до ізоляції республіки. З іншого боку, блок АКУМ і партія Соціалістів, які об'єдналися в коаліцію, пропонують "гру з нульовою сумою"; в разі перемоги вони обіцяють Плахотнюку кримінальне переслідування та втрату активів. На що він піти не може.
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