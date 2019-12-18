Модні тренди на 2020 рік: візажист

Блогер, beauty-експерт, візажист Тетяна Бойко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Вона розповіла про модні тренди у візажі на 2020 рік.

"Має бути здорова шкіра обличчя. Обличчя має світити, але не косметикою, а здоров'ям. Теж саме стосується і волосся, воно має виглядати так, ніби ви щойно з душу", - заявила

На її думку, хоча б один раз кожна жінка має звернутись до професійного візажиста, який не лише допоможе робити макіяж самостійно, а і порадить, що варто тримати у косметичці.

Вона також прокоментувала, як за собою доглядають відомі у світі жінки-політики.

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