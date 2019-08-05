Мітинги у Москві: затримують і своїх, і чужих

Під час масштабної протестної акції в Москві 3 серпня російські силовики затримали мінімум 1001 особу.

Про це повідомляє правозахисний портал "ОВД-инфо" в Telegram. Уточнюється, що дані наводяться на 14:00 неділі, 4 серпня. Раніше повідомлялося про 828 затриманих. У свою чергу "Інтерфакс" повідомляє, що на акції було затримано більше 50 неповнолітніх. П'ять учасників мітингу були госпіталізовані. Наразі в клініці залишається одна людина, стан її задовільний. Відзначимо, поліція РФ оцінила чисельність учасників протесту всього в півтисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не виглядає реалістично.

Нагадаємо, перед масштабним протестом у російській столиці через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму правоохоронці оточили весь центр міста, стягнувши туди спецназ і вертольоти.

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