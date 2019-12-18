Мітинг у Києві відновився: територія урядового кварталу посилено охороняється

У центрі Києва біля Верховної Ради вранці 18 грудня відновився мітинг проти продажу землі, який напередодні переріс у зіткнення з поліцією.

Як повідомляє "112 Україна", уся територія урядового кварталу посилено охороняється поліцією. Також чергують пожежники, вибухотехніки й медики.

"Ранок під ВР поки спокійний. Людей тут ще немає, а вся територія урядового кварталу (це не тільки біля ВР, а й біля Кабміну також) посилено охороняється правоохоронцями, працюють так само і нацгвардійці, і поліція особливого призначення", – зазначає видання.

У відділі комунікації столичної поліції звернулися до організаторів та учасників заходів із проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно мирним шляхом.

Під будівлею парламенту зібралися люди з прапорами "Батьківщини", "Свободи" і профсоюзною символікою.

Зауважимо, що в порядку денному Верховної Ради законопроєкту про ринок землі немає. Спікер парламенту Дмитро Разумков вчора, 17 грудня, оголошував про заплановані консультації щодо закону про землю, тому засідання може закінчитися, не розпочавшись.

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