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30 вересня • оновлено в 19:05
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Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 1 жовтня від ObozTV

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Перший день жовтня в Україні буде переважно теплим і ясним, у деяких регіонах пройдуть дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на вівторок, 1 жовтня.

На заході переважно сонячно, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +23 градуси, вночі +9.

У північних регіонах – мінлива хмарність. Невелику зливу обіцяють лише в Сумах. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +13.

На сході за прогнозом хмаритиме, місцями пройде короткочасний дощ. Максимум денної температури +24 градуси, вночі на термометрах +13.

Місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 1 жовтня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та в Криму – ясно та сухо. Температура повітря вдень +24 градуси, вночі +12.

У центральних областях мінлива хмарність, але без опадів. Вдень повітря прогріється до +20, вночі термометри покажуть +13 градусів.

У Києві вівторок буде сонячним та сухим. Денний максимум +18 градусів, нічний мінімум +14.

Як писав OBOZREVATEL, уже з'явився докладний прогноз погоди на увесь жовтень. Синоптики передбачають, що похолодання розпочнеться тільки після 10-го числа.

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