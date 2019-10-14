Місцями до +24 градусів: прогноз погоди в Україні на 15 жовтня від ObozTV

Місцями до +24 градусів: прогноз погоди в Україні на 15 жовтня від ObozTV410 Читати матеріал російською
У вівторок синоптична ситуація в Україні істотно не зміниться – осінь продовжить тішити теплою і сухою погодою.
ObozTV представляє прогноз погоди на 15 жовтня.
На заході небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +21 градус, вночі +9.
На півночі мінлива хмарність. Денний максимум +20 градусів, нічний мінімум +9.
У східних регіонах переважатиме суха і хмарна погода. Вдень повітря прогріється до +22 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до +11.
Півдню та Криму обіцяють мінливу хмарність, без краплини опадів. Температура повітря протягом дня +24 градуси, вночі +11.
У центральних областях небо затягне хмарами, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +21, вночі +9 градусів.
У Києві день буде похмурим і сухим. Денний максимум +20 градусів, нічний мінімум +13.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки триватиме "бабине літо" в Україні і коли варто очікувати нової хвилі похолодання.
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