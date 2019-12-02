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2 грудня • оновлено в 21:54
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150-метровий Золотий міст знаходиться на висоті 1400 метрів над рівнем моря

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У місті Дананг у В'єтнамі з'явилася незвичайна туристична пам'ятка. 150-метровий Золотий міст уздовж краю гори Бана вже підкорив Instagram.

150-метровий Золотий міст

150-метровий Золотий міст

Скріншот з відео

150-метровий Золотий міст

150-метровий Золотий міст

Скріншот з відео

Компанія TA Landscape Architecture займалася зведенням моста. Пам'ятка з'явилася на території курорту курорту Ba Na Hills в саду Thien Thai Garden.

Золотий міст на висоті 1400 метрів над рівнем моря тримається на двох кам'яних руках. Долоні спеціально зістарили, щоб створити необхідний стиль. Міст підтримують ще вісім надійних опор.

150-метровий Золотий міст

150-метровий Золотий міст

Скріншот з відео

150-метровий Золотий міст

150-метровий Золотий міст

Скріншот з відео

Золотий міст в Дананге є частиною державної програми по залученню туристів в регіон. Пам'ятка облагородили, висадили квіти лобелії і проклали доріжку.

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