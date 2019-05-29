Миротворці ООН на Донбасі: експерт пояснив, в чому сенс переговорів Зеленського і Путіна

Миротворці ООН на Донбасі: експерт пояснив, в чому сенс переговорів Зеленського і Путіна51Читати матеріал російською
Експерт з стратегічних комунікацій Анатолій Кравчук зазначив, що у вирішенні питання про присутність миротворчої місії на Донбасі, головне, це політичне рішення. За його словами, великі геополітичні гравці не бажають приймати рішення, які будуть йти або в супереч позиції Росії, або ухвалюватися без участі Росії. Сьогодні, він наголосив, Москва у різних формах заперечує можливість присутності миротворців ООН в ОРДЛО.
Тому, на його думку, світова спільнота буде намагатись відшукати таке збалансоване рішення, яке змусить президента Росії Володимира Путіна сказати "Так, я погоджуюсь!". Це, за його словами, важливий момент, з огляду на заяви нового президента України Володимира Зеленського, в яких він говорить, що "готовий домовлятися".
Так, він наголосив, що не домовляючись з Росією, не можна домовитись про миротворчу місію ООН на Донбасі.
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