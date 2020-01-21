Зарплата міністра менше, ніж у керівника департаменту: депутат

Народна депутатка України, "Слуга Народу ", член Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала заяви міністерки пані Новосад щодо того, що у неї надто маленька заробітна платня.

"Питання заробітних плат наших міністрів обговорюється вже кілька тижнів. Я вважаю, що в будь-якому суспільстві, в будь-якому нормальному демократичному державі, повинна бути кореляція заробітних плат. Починаючи від мінімальної зарплати до максимальної, виходячи з сектора економіки і так далі. Якщо брати ситуацію з Ганною Новосад, то якщо брати кореляцію в самому міністерстві, то у них зараз така ситуація, коли міністр отримує зарплату нижче ніж, наприклад, керівник департаменту. Керівник департаменту отримує приблизно під 50 тисяч гривень – я зараз за точність не відповідаю, але приблизно. Міністр отримує менше – дійсно там 36 тисяч на руки. І заступники міністра отримують ще менше. Тому всередині міністерства потрібно це привести у відповідність. Щоб перша особа, яка несе всю відповідальність, у нього звичайно був найвищий рівень заробітної плати, а потім вже це корелювало з усіма іншими співробітниками міністерства", - заявила Гришина.

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