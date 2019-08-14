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Мільйони Головбуха, що далі | Альо, гараж! REBOOT #301

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У Глави НБУ Якова Смолія, під час перевірки електронної декларації фахівцями НАЗКа було виявлено понад 18-ть незадекларованих мільйонів гривень.

В прес-службі НацБанку, відреагували на цю новину доволі стримано. Мовляв – готові до співпраці. Готові надати фахівців, аби розслідування було об’єктивним. Мовляв, дякуємо за пильність. Мовляв, на нашу думку до звіту від нашого барина, ВИПАДКОВО, потрапила прикра помилка….

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Тег
Обозреватель
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