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12 лютого • оновлено в 13:34
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Микола Княжицький зірвався і взявся за старе

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Микола Княжицький ніяк не впливає на редакційну політику телеканалу "Еспресо"; його дружина домогосподарка, яка бачить в Миколі талант, змушує його постійно щось вести на телеканалах, на яких вона є співвласницею.

Цикл програм, створений спільно з Українським осередком Міжнародного ПЕН-клубу, виходитиме на "Еспресо" з 12 лютого щосереди о 22:00. Такий рецидив з членом комітету моралі, стався не вперше. У 2011 році ТВі вже запускав вечірнє шоу, ведучим якого був генеральний директор каналу ТВі Микола Княжицький. А у 2016 році пан Микола змусив Антона Геращенка взятися за глядачів. 10 цвяхів вдалося забити в передчасну кончину кар’єри телеведучого.

А ще, пан Микола, король духовності, хотів контролювати рекламу пива, програв битву за кінематограф і обматюкав "Інтер". Духовність в Україні, якщо і потрібно вимірювати, то лише в "княжицьких": максимум духовності за шкалою Княжицького зосереджено в Арсені Авакові.

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

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