ПОРЄБРІК: Помпео звинуватив Лаврова у Брехні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав неправду, заявивши, що не обговорював з президентом США Дональдом Трампом тему втручання в американські вибори.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео, передає The Hill. Так американська сторона відреагувала на слова глави російського МЗС.

"Ви знаєте, ми вибори взагалі не обговорювали", – заявив Лавров

"Заява міністра закордонних справ Лаврова не є точним відображенням моїх спогадів про цю зустріч", – своєю чергою підкреслив Помпео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп у вівторок, 10 грудня, зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зустріч тривала приблизно 50 хвилин.

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