Міфи про гепатит: експерт пояснив, де правда

Гість студії сімейний лікар Владислав Ващенко допомагає розібратись у міфах, які оточують таку хворобу як гепатит.

Він наголосив, що розповсюджений міф, що людина, хвора на гепатит обов'язково є хворою на СНІД, не відповідає дійсності. Ващенко зазначив, що це дві абсолютно різні хвороби, які не обов'язково зустрічаються одночасно. Експерт додав, що хворі на гепатит люди мають можливість жити таким само звичайним життям, як і всі інші люди, за винятком обов'язкового відвідування лікаря та неможливості ставати донором крові.

Він заявив, що дієвим засобом у боротьбі та попередженні цієї хвороби є вакцинація, а також вчасне обстеження та виявлення хвороби. Адже гепатит має такі страшні ускладнення, як цироз печінки, що може коштувати життя людини.

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