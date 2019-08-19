Ми вже забули: ким був генеральний продюсер 1 + 1 20 років тому

У продовженні ретро-ефіру, ми згадали, яких висот досягли деякі телевізійні ведучі та журналісти.

Виявляється, що журналістику можна поєднувати з законотворчістю, дипломатією і міжнародними відносинами, претендувати на управління комунальним господарством столиці, вирішувати, яким телеканалам бути в українському ефірі, а яким не варто, ба навіть займатись питаннями цивільної авіації на міжнародному рівні.

Як з'ясувалося, що таких критеріїв, задля досягнення такого успіху, кілька. Важливо з відзнакою закінчити Інститут журналістики Київського університету ім. Тараса Шевченка та 20 років тому працювати разом з Олександром Ткаченком.

Практично 100-відсотковий успіх чекає на тих, хто міг поєднати в собі ці дві вихідних умови.

Ми знайшли цих щасливчиків і розповідаємо, ніж вони зараз займаються.

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