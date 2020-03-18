Член ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі ObozTV провів паралелі між світовими фінансовими кризами 2008 і 2020 років. На його думку, позиції України значно посилилися.

"Ми сьогодні входимо в світову фінансову кризу, але порівняно з 2008 роком українська економіка набагато сильніше", - заявив Фурман.

Член ради НБУ навів статистику - в 2008 році інфляція була 22%, сьогодні 2%. Дефіцит платіжного балансу в 2008 році був понад 10%, сьогодні він менше 2%.

"Сьогодні у нас плаваючий обмінний курс, значно більше валютних резервів Національного банку, немає проблем з платежами "Нафтогазу". Сьогодні зовсім інша картина", - вважає він.

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