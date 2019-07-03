''Ми на краю прірви'': військовий дипломат пояснив, чим загрожує вихід Росії із договору РСМД

Військовий дипломат, екс-військовий представник місії України при НАТО Петро Гаращук зазначив, що вихід Росії із договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, є потужним ударом по світовій і європейській системі безпеки. За його словами, за лічені хвилини, до 1987 року, Європа могла перетворитись на пустелю, в якій би не залишилось би жодної живої людини.

Він вважає, що таке рішення Росії стало другим потужним ударом, після 2014 року, коли фактично було порушено другу статтю "Будапештського меморандуму", яким Росія завдала по сучасній системі міжнародної безпеки.

Він застеріг президента України Володимира Зеленського від того, аби надавати дозвіл президенту США Дональду Трампу на розміщення на території України ядерну зброю, назвавши такий можливий крок "перетинанням червоної лінії" з боку України.

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