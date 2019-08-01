Металобрухт чи транспортер для Європи: що чекає на українську ГТС

Експерт з енергетичних питань Іван Надеїн прокоментував заяву очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва про можливе припинення постачання російського газу через українську ГТС.

Коболєв також зазначав, що після закінчення будівництва "Північного потоку 2" українську газотранспортну систему можна буде використовувати для транспортування газу між європейськими країнами. Експерт прокоментував ці заяви, зазначивши, що Україна має унікальні можливості для зберігання газу на кордоні з Європою. На його думку, подібних можливостей немає жодна інша країна. Надеїн порівняв українську ГТС зі складами для товарів, і, за його словами, для Європи це буде дуже зручна логістика.

Він також додав, що про теперішні заробітки від транспортування російського газу в розмірі близько 3 млрд доларів мова не йтиме, але тут головне що ГТС не буде збитковою та не перетвориться на металобрухт.

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