Мета Росії – спровокувати хаос та ввести миротворчу місію: офіцер ЗСУ

Офіцер ЗСУ Олена Білозерська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL"

Вона прокоментувала військові дії та загострення боїв на Донбасі.

"Ексклюзивної інформації у мене немає. Я військовослужбовець, тому дозвольте мені не говорити, кому ми маємо за цю ситуацію подякувати. Але я переконана, що ці розведення і примирення не є вигідними ані нам, ані нашому противнику, і я переконана, що вони були заплановані Росією, щоб їх порушувати, щоб створювати тиск на Україну", - заявила військовослужбовець.

Вона висловила впевненість, що Росія не має наметі привести до влади в Україні підконтрольних їй політиків. Натомість РФ намагається спровокувати хаоста конфлік всередині країни, щоб ввести на територію нашої держави миротворчу місію.

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