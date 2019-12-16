Меркель закликала іноземців приїжджати на роботу до Німеччини
Меркель закликала іноземців приїжджати на роботу в Німеччину. Про це канцлер заявила у своєму відеозверненні.
"Німецький бізнес не може бути успішним без достатньої кількості кваліфікованих працівників", - заявила вона.
За її словами, в Німеччині є багато компаній, які активно шукають кваліфікованих робітників. Канцлерка уточнила, що в іншому випадку німецьким компаніям доведеться переміщуватися в інші країни.
Підставою для залучення іноземних фахівців став новий німецький міграційний закон, який вступить в силу з 1 березня 2020 року. Закон передбачає спрощення працевлаштування працівників-іноземців у всіх без винятку сферах, а не тільки в тих, де не вистачає кваліфікованої робочої сили.
Також втрачає силу норма, згідно з якою перед працевлаштуванням іноземця з-за меж ЄС роботодавець повинен був перевірити, чи не претендують на це робоче місце громадяни ФРН або країн-членів ЄС.
Крім того, тим іноземцям з-поза меж ЄС, які володіють німецькою мовою і мають відповідну кваліфікацію, дозволять прибути в ФРН з метою пошуку роботи і перебувати тут в статусі претендента до шести місяців.
Втім, такі іноземці при пошуку робочого місця не зможуть отримувати соціальні виплати.
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