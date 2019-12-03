Мер Львова Андрій Садовий відмовився платити мільйон гривень

Міський голова Львова Андрій Садовий оскаржив у апеляції рішення Вищого антикорупційного суду про застосування до нього застави в розмірі 1 056 550 гривень.

Про це "Українським новинам" розповів адвокат мера Руслан Сидорович, зазначивши, що скаргу подали 2 грудня. "Апеляція подана", – додав юрист.

Сидорович пояснив, що через те, що рішення оскаржене, Садовий не вноситиме заставу.

При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на розмір застави Садового. САП наполягає на заставі в розмірі 50 млн грн.

"САП наполягає на заставі в розмірі 50 млн грн", – повідомила УНН прессекретарка відомства Ольга Постолюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру в зловживанні владою мерові Львова Андрію Садовому.

Підозру оголошено в справі будівництва індустріального парку в Рясному. Садового підозрюють у зловживанні владою під час виділення ділянки під нього.

Слідство встановило, що більш ніж 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю як землі промисловості.

САП встановила Садовому заставу в розмірі 50 млн грн, проте політик поскаржився на те, що у нього немає таких коштів, тому йому доведеться щось продавати.

27 листопада ВСУ постановив застосувати до Андрія Садового заставу в розмірі понад один мільйон гривень.

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