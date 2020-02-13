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13 лютого • оновлено в 17:56
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Мендель заробила більше ніж Зеленський

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Зарплата прессекретарки президента України Юлії Мендель за підсумками січня 2020 року склала 52,5 тис. гривень.

Вона заробила більше, ніж керівництво Офісу президента. Також її зарплата майже удвічі вища, ніж у Володимира Зеленського. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит "Українських новин".

Зокрема, заробітна плата президента минулого місяця склала 28 тис. гривень.

Водночас колишньому керівнику ОП Андрію Богдану нарахували 33,4 тис. гривень зарплати.

Новий глава Офісу президента Андрій Єрмак в січні зарплату не отримував взагалі.

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