Медведчук поскаржився на Зеленського, прилетівши до РФ

Лідер української партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктор Медведчук прибув до Росії для участі в економічному форумі, де поскаржився на президента України Володимира Зеленського.

Прим цьому на форумі політик має намір обговорити питання як транзиту газу через Україну, так і "повернення країни до числа успішних і надійних транзитерів товарів із країн Азії до ЄС", повідомляє пресслужба політсили.

Вже на форумі Медведчук поспілкувався із російськими журналістами, розповівши, що поки не зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним. Також він уникнув відповіді, коли буде проведено обмін в'язнями між Росією та Україною.

"Може бути на цьому тижні", – зазначив він.

Також, відповідаючи на запитання про Зеленського, він заявив про узурпацію влади главою держави.

"Сьогодні, намагаючись внести зміни до Конституції, порушуючи закон про регламент, він, безумовно, порушує (Конституцію – Ред.)", – вважає Медведчук.

Зазначимо, що Медведчук бере участь у міжнародному Східному економічному форумі у Владивостоці, який відбувається з 4 по 6 вересня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!