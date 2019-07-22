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Медведчук міг заважати звільненню українських моряків: правозахисник пояснив причини

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Правозахисник Марк Фейгін вважає, що, всупереч розхожій думці, Віктор Медведчук не сприяв звільненню українських моряків з російського полону, а перешкоджав такому звільненню.

На його думку, Медведчук міг зупинити розвиток переговорів з цього питання, оскільки отримати політичних діведенти від неї не міг. Це за словами правозахисника, стало продовженням боротьби між Медведчуком і помічником президента Росії Владиславом Сурковим за статус "головного по Україні".

Фейгін припустив, що схеми повернення моряків в Україну просував Сурков, а Медведчук, щоб не посилити вплив свого опонента в цьому питанні, міг їм перешкоджати.

Остання зустріч з президентом Путіним, на думку правозахисника, мала на меті перш за все продемонструвати можливості Медведчука вирішувати питання з Москвою. І для закріплення цього статусу він хотів заручитися підтримкою своєї цієї функції.

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