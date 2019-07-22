Медведчук активно усуває Суркова від ''українського питання'': в Росії назвали причину

Російська опозиціонерка Ольга Курносова зазначила, що паралельно з виборами в Україні у Кремлі триває боротьба за кураторство "українським питанням".

Вона зазначила, що Віктор Медведчук активно усуває від українських справ помічника президента Росії Владислава Суркова, якого вважають автором і ідеологом "Русской вєсни", проекту "Новоросія" та інших проектів, націлених на дестабілізацію ситуації в Україні.

На її думку, від того, хто переможе в боротьбі за це кураторство, залежатиме можливості президента України Володимира Зеленського в реалізації запланованого. Тому, завдання нового українського уряду та адміністрації Зеленського буде, за словами Курносової, полягати в тому, аби обмежити поле можливостей, на якому Медведчук може принести Україні шкоду, залишивши йому тільки ті можливості, які будуть приносити Україні користь.

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